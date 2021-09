Veja pisca para Bolsonaro e ele promete que não dará golpe em 2022

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Dando sinais de que já caiu em campo para jogar contra o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a revista Veja publica neste final de semana uma reportagem de capa intitulada "A chance de um golpe é zero", uma citação de entrevista feita com Jair Bolsonaro. O subtítulo é: "O presidente afirma que não vai 'melar' as eleições de 2022, garante respeito do governo ao teto de gastos e explica sua opinião sobre vacinas".

"Daqui pra lá, a chance de um golpe é zero. De lá pra cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade", diz Bolsonaro na entrevista.

A publicação menciona críticas a Bolsonaro, mas passa ao largo dos crimes de responsabilidade cometidos por ele, alvo de mais de 120 pedidos de impeachment e alvo de inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das investigações sobre um esquema criminoso de fake news.

PUBLICIDADE

A revista apenas menciona, de forma genérica, problemas como alta dos juros e da inflação, e os trabalhos da CPI da Covid. "Nada disso, porém, parece atormentar o presidente", destacou a Veja, complacente.

A reportagem perguntou a Bolsonaro acerca do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder disparado em todas as pesquisas eleitorais, com chances de vitória no primeiro turno, de acordo com pesquisas recentes. "Eles ficam jogando isso aí, ele pegou uma economia de certa forma arrumada do Fernando Henrique Cardoso", afirmou Bolsonaro na entrevista, mentindo sobre as condições da economia em que Lula assumiu, com uma crise brutal.

PUBLICIDADE

Ao falar sobre a sua gestão, Bolsonaro cravou: "a única satisfação que eu tenho, uma das poucas, é saber que não tem um comunista sentado naquela cadeira, só essa".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE