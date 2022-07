Vera Fischer é atacada em feira, tem bolsa cortada e pertences furtados

Apoie o 247

247 - Vera Fischer sofreu um assalto em Belo Horizonte, Minas Gerais, no domingo (24). A atriz de 70 anos estava na Feira Hippie, localizada na Avenida Afonso Pena, quando uma mulher cortou sua bolsa e furtou parte dos pertences que estavam guardados. A atriz perdeu documentos, dois cartões de crédito e cerca de R$ 200. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A famosa denunciou o assalto em um boletim de ocorrência. Segundo o documento, o crime aconteceu por das 13h. Vera viu apenas o momento em que sua bolsa foi cortada. Não conseguiu identificar a suspeita, mas a viu fugindo.

O Notícias da TV procurou a assessoria da artista, que informou que ela fará um pronunciamento em breve por meio de suas redes sociais. "A artista está regressando de Belo Horizonte e, após descansar, fará a nota sobre o assunto", respondeu a equipe.

Vera estava na capital mineira em cartaz com o espetáculo Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, no qual contracenou com Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel. Na história, a loira interpreta uma mulher rica e superprotetora de seu único filho, vivido por Harfouch.

