Vera Magalhães admite que frente ampla de Lula está engolindo a terceira via

Apoie o 247

ICL

247 – A jornalista Vera Magalhães, que no passado se notabilizou por seu antipetismo visceral, hoje admite, em sua coluna no Globo, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está engolindo a chamada terceira via. "O que move caciques do MDB e nomes como Paulinho da Força e Gilberto Kassab para a órbita de Lula é menos um dever cívico de combater o projeto de autocracia que Bolsonaro deixa cada dia mais evidente — e mais a expectativa de poder", escreve.

A jornalistra afirma que Bolsonaro "está tratando de radicalizar seu eleitorado mais fiel à custa de muito factoide, como a motociata ou a incitação direta das Forças Armadas a uma sublevação contra o resultado das eleições".

"Diante de tantas e tão graves ameaças, é natural e lógico que o discurso da frente ampla antibolsonarista ganhe corpo. Pode ser a maneira de Lula voltar a abrir a distância em relação ao presidente e de antecipar o segundo turno para o primeiro", prossegue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE