Vera Magalhães ataca aproximação de Doria com Lula

Jornalista retoma seu antipetismo radical num post em que critica Doria por aproximação com Lula e considera o ex-presidente “carta fora do baralho na política”. Jornalistas de direita têm repetido tal previsão há anos, sempre desmentidos pela realidade edit

247 - A jornalista Vera Magalhães desarquivou seu antipetismo, abandonado momentaneamente devido aos ataques que sofreu de Jair Bolsonaro e dos bolsistas, e mais uma vez disparou contra Lula -desta vez o alvo principal foi o governador de São Paulo, João Doria, que iniciou uma aproximação com o ex-presidente.

Segundo Magalhães, em artigo no blog BRpolítico, “o governador de São Paulo, João Doria Jr., cometeu seu maior erro ao repostar uma declaração de Lula elogiosa ao trabalho de governadores e prefeitos. No post, Doria diz que sempre divergiu de Lula, mas que precisava enfatizar que ele estava certo. Talvez tenha visto a postagem como a chance de se mostrar aberto ao diálogo também com a esquerda, e disposto a superar desavenças políticas em meio a uma emergência de saúde. Mas o efeito foi o oposto: dar ao bolsonarismo uma ótima oportunidade de, de novo, associar o PSDB ao PT”. E complementa: “Lula é carta fora do baralho na política”.



O artigo mereceu dezenas de respostas críticas. Uma delas foi do também jornalista Glenn Greenwald:

