Vera Magalhães chama Bolsonaro de mentiroso, após convocação para ato fascista

"Em vídeo, Bolsonaro convoca agora de viva voz e com púlpito para os atos do dia 15. Mas pode ser que seja de 2015. Quem mentiu, afinal?", ironiza a jornalista

247 - A jornalista Vera Magalhães chamou Jair Bolsonaro de mentiroso em um tuíte em que destaca a nova convocação do presidente para os atos do dia 15 de março e lembra da versão em que ele mentiu ao dizer que, na primeira convocação, tratava-de um convite de 2015.

“Em vídeo, Bolsonaro convoca agora de viva voz e com púlpito para os atos do dia 15. Mas pode ser que seja de 2015. Quem mentiu, afinal?”, ironiza a jornalista no Twitter, postando o vídeo da fala de Bolsonaro na manhã deste sábado em Boa Vista, Roraima, a caminho dos Estados Unidos.