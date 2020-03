Vera Magalhães condena Bia Kicis por estimular agressão a Gleisi

247 - A jornalista Vera Magalhães criticou, em postagem nesta segunda-feira (2), a postura da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que comemorou a agressão que a também deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), sofreu neste domingo. “Tem algo muito errado quando uma deputada federal comemora a agressão”, disse a jornalista.

Entenda:

Em postagem neste domingo, Gleisi denunciou que foi agredida:

Neste sábado (29/02), quando já estava de saída de um hotel no Rio em direção ao aeroporto, com minha filha de 14 anos, um grupo de bolsonaristas me abordou com ofensas, palavrões e ameaças físicas. Já conhecemos este tipo de comportamento que é padrão dos seguidores da extrema direita. Não aceito insulto desse pessoal que tem na violência seu principal argumento.

Como se tratava de uma provocação armada previamente, hoje as milícias digitais de Bolsonaro estão mais uma vez espalhando nas redes versões falsas que as imagens desmentem. Vejam o vídeo postado por uma deputada de Brasília em seu Twitter, que reproduzo abaixo. O tipo de atitude fascista, característica dessa gente covarde.