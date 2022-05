Vera Magalhães destaca movimentação de chefes de Poderes para reagir a golpe de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - "É muito alentador que líderes do Senado e ministros do Supremo tenham, finalmente, começado a se mexer para reagir aos ensaios de golpe que Jair Bolsonaro pratica em praça pública todos os dias. Que bom que aconteceu a tempo", escreve a jornalista Vera Magalhães em sua coluna no jornal O Globo.

"A dúvida é que instrumentos esses entes institucionais terão para atuar na contenção. A chave, quando se conversa com esses atores, é entender até que ponto as Forças Armadas estão embarcadas na teoria conspiratória que Bolsonaro inventou para desacreditar o processo eleitoral brasileiro", destaca.

De acordo com a jornalista, lideranças do Senado receberam informações recentes do Alto-Comando, de que os generais "não darão apoio a nenhuma tentativa de empastelar o pleito".

A jornalista aponta que nos meios políticos a ideia do golpe não é aceita, "a não ser aqueles cuja existência política depende exclusivamente do bolsonarismo".

