Vera Magalhães diz que Brasil deve ter compromisso inegociável com a democracia em 2022

247 – A jornalista Vera Magalhães, que apoiou o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, os dois fatos determinantes para a ascensão do fascismo no Brasil, faz hoje, em sua coluna no Globo, uma defesa intransigente da democracia. "É necessário que a democracia seja um valor inegociável para qualquer brasileiro, independentemente de sua crença político-ideloógica, porque, à medida que ela continue a ser enfraquecida, como vem sendo de forma sistemática e deliberada pelo presidente e seus apoiadores, nenhum governo, seja de direita, de esquerda ou de centro, terá tranquilidade e segurança jurídica e institucional para administrar o país", escreve ela.

"Por defesa incondicional da democracia se compreende o respeito ao resultado das eleições que ocorrerão em outubro, vença quem vencer. A compreensão madura de que ciclos políticos vêm e vão porque contêm em si os elementos de confirmação ou de repulsa ao que produzem, e isso é o cerne e a maior beleza dos regimes democráticos", acrescenta.

