Vera Magalhães diz que imprensa 'explicitou vícios de Bolsonaro', culpa o povo e leva invertida nas redes

247 - A jornalista Vera Magalhães, colunista da Jovem Pan e do Estado de S. Paulo, publicou artigo neste domingo (22), em que afirmar que a mídia explicitou "todos os vícios da carreira de Jair Bolsonaro", desde a campanha, mas o povo o ignorou. A afirmação gerou reações nas redes sociais.

"As revelações espantosas do Ministério Público do Rio de Janeiro explicitam todos os vícios da carreira de Jair Bolsonaro, apontados pela imprensa desde a campanha, mas ignorados pelo eleitorado, e também os de seu primeiro ano de mandato, igualmente assinalados pelo jornalismo profissional, já aceitos por uma parcela do mesmo eleitorado, mas ignorados (até aqui) pelo núcleo duro da militância bolsonarista e por setores da elite liberal", escreveu.

"Discordo da @veramagalhaes porque parte da mídia participou do golpe de 2016, apoiou o (des) governo Temer e desde longa data faz vistas grossas à farsa que é a carreira do inominável. Dito de outra maneira: chocou ovos de serpente e faltou com o país", escreveu um internauta, em resposta ao tuíte da jornalista, que compartilhou o artigo.

"Apontados pela imprensa desde a campanha"...A cara da Vera nem treme. — Alô, alô Miliciano do 58 (@Fabia_de_Aguiar) December 22, 2019