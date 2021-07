Vera Magalhães diz que Lula e Bolsonaro são contra a imprensa e Cynara corrige: Bolsonaro e imprensa é que são contra Lula

Colunista insiste na desonesta e falsa comparação entre o bolsonarismo e a esquerda e leva invertida no Twitter edit

247 - A colunista Vera Magalhães está sendo fortemente criticada no Twitter nesta terça-feira (20) após insistir em fazer a falsa comparação entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, ou o bolsonarismo e a esquerda.

A declaração da vez da colunista foi de que Lula e Bolsonaro são contra a imprensa. Cynara Menezes rebateu: “Não é ‘Bolsonaro e Lula são contra a imprensa’, isso é uma fake news da Vera Magalhães. A verdade dos fatos é: tanto bolsonaro quanto a imprensa comercial são contra lula”.

“Por maldade ou desconhecimento, Vera Magalhães erra ao dizer que Lula e Bolsonaro são contra a imprensa. Quem intimida a imprensa é o genocida e a mídia comercial acovardada, ou comprada, ataca Lula comparando-o ao Miliciano que o consórcio entre eles e a Lava Jato elegeu”, comentou também o deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

“A desonestidade do jornalismo brasileiro. Vera Magalhães, como a grande imprensa, insiste na falsa comparação entre o Bolsonarismo e a esquerda: ‘Bolsonarismo tem natureza muito mais agressiva do que esquerda’. Comparar a esquerda com o Bolsonarismo é desonesto e falso”, comentou o professor da UFBA Uallace Moreira.





