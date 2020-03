"Vera Magalhães não aprendeu nada", diz o crítico de cinema Pablo Villaça, atacado gratuitamente por ela

Atacado neste sábado pela jornalista recentemente insultada por Jair Bolsonaro, o crítico de cinema Pablo Villaça disse que ela não merece solidariedade e faz propaganda contra a esquerda para que sejam implantadas políticas anti-povo no Brasil edit

247 – O crítico de cinema Pablo Villaça, um dos mais respeitados do País, foi atacado neste sábado pela jornalista Vera Magalhães gratuitamente, no momento em que ela recebe solidariedade de várias frentes por ter sido insultada por Jair Bolsonaro. Em resposta, Villaça disse que Vera não merece solidariedade por ser autoritária, propagandista de teses anti-esquerda para que políticas neoliberais sejam implantadas no Brasil e de índole também autoritária. Confira:

E você é a jornalista que usou a morte da esposa de Lula pra insultá-lo e que agora volta a me chamar de "esquerdomacho" por apontar como jornalistas como você se prestam a fazer a propaganda antiesquerdista que seus patrões precisam para promover políticos anti-povo. https://t.co/q0z5nfJGIe — Pablo Villaça (@pablovillaca) February 29, 2020