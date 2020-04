Vera Magalhães: País tem o pior dia da pandemia entre apologia ao arbítrio e o império da mentira

A jornalista faz referência à postura Jair Bolsonaro durante esta epidemia do coronavírus. A colunista diz que, no último pronunciamento, se viu um ocupante do Planalto "assustado" edit

247 - "Vivemos o agravamento da pandemia do novo coronavírus submetidos, de um lado, à apologia do arbítrio e, de outro, ao império da mentira como política de Estado", afirma Vera Magalhães em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo.

Ao comentar o pronunciamento de Jair Bolsonaro feito na noite desta terça-feira (31), a jornalista afirma que se viu um ocupante do Planalto "assustado recuar de todas as bravatas recentes e fazer apenas menção à ajuda das Forças Armadas no combate à pandemia, sem revisionismo histórico".

"Bolsonaro pela primeira vez colocou a defesa da vida à frente da dos empregos. Procurou mostrar empatia sincera enquanto lia um teleprompter com expressão e olhos contraídos".

