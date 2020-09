Vera Magalhães reproduz expressão racista “pé na cozinha” para dizer que FHC pode ser “mulatinho”

No Roda Viva, a jornalista quis relembrar uma frase que teria sido dita pelo ex-presidente no passado. “Não foi o senhor que disse ter um ‘pé na cozinha’ (vídeo) edit

247 - A jornalista Vera Magalhães reproduziu a expressão de cunho racista “pé na cozinha” no Roda Viva na noite desta segunda-feira (28), durante entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, além do termo “mulatinho” durante um debate sobre racismo.

O assunto começou quando o jornalista Paulo Markun perguntou a FHC que tema ele estudaria nos dias de hoje como sociólogo e qual a opinião do ex-presidente sobre “esse termo usado ‘lugar de fala’, que torna muito difícil um intelectual branco hoje em dia estudar e analisar as questões do racismo no Brasil?”.

FHC fez uma comparação sobre o racismo nos EUA, onde já morou com a família, e no Brasil. “No Brasil, para começar pensamos ‘somos brancos’ e... mais ou menos né… Quem é que sabe se tem ou não tem exatamente um pouco de sangue negro né?”, pergunta, sendo interrompido por Verga Magalhães.

A apresentadora do programa tenta relembrar uma frase que pensou ter sido dita pelo tucano no passado. “O senhor já disse que tem um pé na cozinha, não é isso? Mulatinho? O senhor disse lá atrás…”. FHC respondeu: “eu não disse, foi o Mario Covas quem disse, mas eu concordei”. O local foi tomado de risadas, inclusive de FHC e Vera.

A expressão “pé na cozinha” faz referência ao período da escravidão, quando o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande, seu local de trabalho. O termo “mulato” também é racista, uma vez que visa “clarear” o negro.