Veterano diretor da Globo deixa emissora após grave briga nos bastidores

247 - Rogério Gomes, o Papinha, não deixou a Globo em comum acordo como a emissora informou em seu comunicado oficial. O diretor artístico da novela Pantanal pediu demissão em dezembro após se desentender com Ricardo Waddington, diretor de entretenimento. Na época, a Comunicação da Globo negou a briga e a demissão, mas na tarde desta sexta-feira (18), o mesmo setor confirmou que o profissional deixa o cargo depois da estreia da nova novela das nove, que acontece no próximo dia 28. A reportagem é do portal Notícias da TV.





A direção da Globo contornou a situação e havia convencido Papinha a ficar na emissora até o fim dos trabalhos de Pantanal. Mas o clima entre ele e Waddington ficou tão insustentável que o diretor preferiu deixar a emissora em maio, quando a trama terá apenas um mês no ar. O folhetim será exibido até outubro.

Papinha e Waddington tiveram muitas discussões acaloradas em torno da parte artística da novela, o primeiro lançamento da nova gestão do entretenimento da emissora depois da saída de Silvio de Abreu, em março do ano passado.

Como foi diretor de novelas por muito tempo, Waddington passou a se meter demais no trabalho de Papinha. O chefão da Globo queria algo mais arrojado, enquanto Papinha apostava na mistura do primor técnico com linguagem clássica de folhetim.

Já Papinha estava acostumado com a liberdade dada por Silvio de Abreu. Quando dirigia O Sétimo Guardião (2018), por exemplo, o diretor chegou a reescrever algumas cenas feitas por Aguinaldo Silva, que se incomodou e reclamou. No imbróglio entre o autor e o diretor, Silvio de Abreu ficou do lado de Papinha, que tinha carta branca do antigo diretor de dramaturgia.

Papinha, que nunca fez parte da chamada "panela" de Waddington, não costumava dar ouvidos para as sugestões do chefe. Em uma ocasião, ao ser ignorado por Papinha, ele ouviu de Waddington que "ou fazia como estava sendo decidido ou pedia para sair". Ele decidiu, então, sair. Em breve, o diretor deve anunciar que está indo trabalhar com Silvio de Abreu na HBO Max.

