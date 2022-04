Veterano jornalista se despede da Globo após 43 anos; conheça substituto

Apoie o 247

247 - Âncora do SP2 e um dos principais jornalistas da Globo em São Paulo, Carlos Tramontina saiu da empresa na qual estava prestes a completar 44 anos. A reportagem teve acesso ao comunicado interno que Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo, usou para se despedir do colega nesta terça-feira (26). O telejornal paulista passará a ser comandado, já a partir desta quarta (27), por José Roberto Burnier, que estava na GloboNews. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Tramontina trabalhou pela última vez na emissora nesta terça e se despediu, de maneira discreta, dos telespectadores do SP2, noticioso que ele comandava desde 1998. "Quero mandar um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, boa noite", disse o jornalista de 65 anos, de braços abertos, no encerramento.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista comentou sobre sua saída da emissora: "Depois de 43 anos em atividades jornalísticas diárias, estou deixando a Globo, uma decisão tomada em comum acordo com a empresa. É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar".

"Tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo destes anos", afirmou o profissional em outro trecho da mensagem. "Entrei na casa de vocês, tomamos um cafezinho e nos tornamos amigos. Nas próximas semanas viajarei com a minha família em férias programadas anteriormente. Mas não vou me esquecer de vocês. Recebam um caloroso abraço e até a próxima", complementou.

