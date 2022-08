Veterano narrador está na berlinda e pode deixar a Globo após 34 anos de casa

Apoie o 247

247- Atuante na TV Globo há 34 anos na área esportiva, Cléber Machado pode deixar o canal. Segundo informações obtidas com pelo N1 Entretenimento, os executivos da alta cúpula pensaram em renovar o seu contrato que valida no ano que vem, mas voltaram atrás da decisão e o narrador pode ser dispensado.

O motivo desse possível desligamento é a contenção de gastos no departamento desportivo e pode contar apenas com nomes que custem muito menos no ordenado sob o regime da CLT.

No entanto, não há quem assuma o posto do profissional que até então, era considerado o sucessor natural de Galvão Bueno que se despede do ofício durante a Copa do Mundo do Qatar. Além disso, o nome de Cléber Machado não foi incluso na lista da equipe do evento esportivo que será realizado na cidade do Catar entre novembro e dezembro, devido uma revisão interna de custo e algumas altas do dólar, tiveram que reduzir em 60%.Por conta deste ocorrido, alguns de seus colegas estão dando como certo a saída de Cléber Machado da emissora carioca.

Procurado pelo site, a TV Globo não respondeu.

