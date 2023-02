(Vídeo) Campos Neto gera indignação nas redes ao dizer que pix facilitou venda de produtos por crianças

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após o dirigente dizer que ficou "emocionado" com um jovem (criança ou adolescente) trabalhando em um restaurante. O historiador Jones Manoel afirmou que "ninguém da bancada" do programa Roda Viva, da TV Cultura, "questionou essa fala absurda". "São os herdeiros da Casa Grande e os capitães do Mato modernos".

Campos Neto disse: "vamos olhar o que o PIX fez com as pessoas. Outro dia eu estava em um restaurante, o garoto veio me vender um produtinho. Eu fiquei emocionado porque vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro (em espécie). Ele falou: 'é no Pix'. Eu falei: 'o Pix ajuda sua vida?'. Ele falou: 'o Pix mudou a minha vida'".

No Brasil, é considerado trabalho infantil aquela atividade realizada por crianças ou adolescentes menores de 16 anos.

Outro perfil na rede social escreveu: "que absurdo. A pessoa fala isso naturalmente em um canal aberto da tv, sem ao menos pensar na gravidade de uma fala dessa".

Um internauta disse que o "projeto" de Campos Neto "é a pobreza, impressionante".

