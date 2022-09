Vídeo falso do ‘JN’ mostra Bolsonaro à frente em pesquisa Ipec

Apoie o 247

ICL

Tiago Pereira, da RBA - Circula nas redes sociais um vídeo falso com cenas do Jornal Nacional, da Rede Globo, no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceria à frente numa pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada na segunda-feira passada (13). As cenas adulteradas mostram Bolsonaro liderando a disputa presidencial nas últimas quatro pesquisas do instituto, variando entre 44% e 46% das intenções de voto.

Por outro lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em segundo lugar, variando entre 32% e 31%. Na verdade, os gráficos foram manipulados e invertidos. No levantamento divulgado na semana passada, Lula aparece com 46% e supera demais adversários, que somam 44%.

O vídeo, que contabiliza milhares de interações (curtidas, comentários e compartilhamentos) no Facebook, utiliza técnicas de edição de áudio e manipulação de imagens, para distorcer os dados. Na introdução da divulgação da pesquisa, há também a utilização de uma tecnologia conhecida como deep fake, manipulando a fala do apresentador Willian Bonner, como se ele disse o nome de Bolsonaro em vez de Lula, e vice-versa.

Do mesmo modo, o vídeo adulterado mostra Bolsonaro liderando a disputa no segundo turno, variando entre 50% e 53% das intenções de voto. Novamente, esses números se referem às intenções de voto em Lula. Já os índices supostamente alcançados pelo petista, variando entre 35% e 37%, são, na verdade, de Bolsonaro, de acordo com o Ipec.

O Ipec divulga nova pesquisa sobre a corrida presidencial na noite desta segunda-feira (19).

Avaliação fake

Além das intenções de voto, o vídeo manipulado também mente sobre a avaliação do presidente. Nele, Bolsonaro é avaliado como “ótimo ou bom” para 45%. Na verdade, 45% é o índice de eleitores que consideram o atual governo “ruim ou péssimo”. Os 30% que avaliam o governo como “ótimo ou bom” foram transformados em “regular”, na manipulação. Do mesmo modo, Os 23% que consideram o governo como regular foram alterados como sendo ruim ou péssimo.

No vídeo fake, as linhas do gráfico que apresentam a avaliação do eleitorado sobre a maneira de governar de Bolsonaro também foram invertidas. Os 59% que “desaprovam” as maneiras de Bolsonaro se transformaram em “aprovam”. Em contrapartida, os 35% que “aprovam” aparecem como “desaprovam” nas imagens adulteradas, bem como na narração dos dados.

Desmentidos

A editoria Fato ou Fake, do portal g1, e o UOL Confere apontaram como falso o vídeo. Além disso, o Ipec divulgou nota afirmando que denunciou o material manipulado ao Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Ministério Público Eleitoral (MPE). O instituto espera, assim, a adoção de “medidas cabíveis” contra a disseminação das informações falsas.

“É falso o vídeo que circula em redes sociais e grupos de WhatsApp onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 46% das intenções de voto e o ex-presidente Lula, do PT, com 31%, segundo dados do Ipec e com imagens do Jornal Nacional, da TV Globo. Divulgada dia 12 de setembro, a pesquisa mostra o contrário: o ex-presidente Lula lidera a disputa, com 46% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 31%”, disse o Ipec.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.