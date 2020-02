Vídeo: Globo é pega de surpresa com 'Fora Bolsonaro' ao vivo

Grito foi dado no encerramento do bloco Simpatia é Quase Amor, no Rio de Grito foi dado por carnavalesco no encerramento do bloco Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, no Rio de Janeiro edit

247 - Um protesto por ‘Fora Bolsonaro’ foi feito ao vivo na GloboNews nesta segunda-feira 24, no encerramento do bloco Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Cantando no microfone do repórter Pedro Neville, o carnavalesco Tomaz Miranda, um dos fundadores do trio elétrico, soltou o grito ao final do samba.

Em seguida, o jornalista tentou desconversar, falando sobre o visual da praia do Leblon. Assista: