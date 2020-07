(Vídeo) “Isso faz parte de uma cultura machista e racista”, diz Luana Genot a Luciano Huck, sobre pergunta à mulher negra

A diretora-executiva do Instituto Identidades do Brasil, Luana Genot, deu uma aula de racismo estrutural em live com Luciano Huck, após o apresentador perguntar a uma mulher negra se todos os filhos seriam do mesmo pai edit

247 - A diretora-executiva do Instituto Identidades do Brasil, Luana Genot, deu uma aula de racismo estrutural a Luciano Huck, após o apresentador perguntar à técnica de enfermagem Geralda, mulher negra de 63 anos, se todos os filhos seriam do mesmo pai.

"Isso faz parte de uma cultura machista e racista que se sobrepõe em todo nosso dia a dia, de você associar a trajetória e a narrativa de mulheres, e mulheres negras sobretudo, a ter vários partes. Enfim, são questões que você justamente, muitas vezes não pergunta para homens. Vê homens com tantos filhos, homens brancos inclusive, e a gente não pergunta: Ah, de quantas mulheres são seus filhos", disse ela em live com o apresentador.

Luana classificou a atitude do apresentador global de "micro agressão", cometida diariamente contra mulheres, principalmente negras. "Eu acho que mulheres como a dona Geralda, que são mulheres como eu também, a gente está muito acostumada a ouvir esse tipo de micro agressão. De sempre ser questionada sobre seus relacionamentos e a gente já não quer mais ouvir isso".

O apresentador tentou se justificar. "Não querendo me defender ou me justificar. É só como minha cabeça trabalhava até sábado passado: Entender a história da pessoa, independente de quem ela seja, é o melhor jeito de eu conseguir jogar luz no caminho da história que está por vir", disse Huck, afirmando que faria a mesma pergunta se fosse "homem, branco".

"Minha colocação foi muito mais na curiosidade de construir a história daquela pessoa do que de julgá-la em relação a quantos parceiros ou casamentos ela teve", afirmou.

