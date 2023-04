(Vídeo) Jovem Pan rompe contrato com afiliada após dono admitir ao vivo que financiou atos golpistas

Apoie o 247

247 - A Jovem Pan anunciou na noite desta quinta-feira (20) que rompeu o contrato com uma afiliada no município de Itapetininga, no interior de São Paulo, por prática que "expõe a marca" da emissora e "viola cláusulas" do acordo. O dono da Jovem Pan Itapetininga, Milton de Oliveira Júnior, admitiu ao vivo ter financiado os atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidas e depredadas por radicais bolsonaristas.

"Se eu tiver que ser preso porque ajudei patriotas a irem para a Brasília fazer protesto contra um governo ilegítimo, que eu seja preso", afirmou o jornalista.

Oliveira comentava, sem citar nomes, o posicionamento da deputada federal Simone Marchetto (MDB-SP), da mesma cidade, que se demonstrou contrária à instalação da CPMI dos Atos Antidemocráticos no Congresso.

"Eu contribuí, deputada. Eu contribuí. Entrego o recibo para a senhora. Não tenho medo de assumir o que eu faço, está lá", disse. "Temos que assumir os compromissos que fazemos. Não tenho medo da Justiça. Eu contribuí, deputada, se a senhora quiser eu mando no seu WhatsApp os recibos de pix, está tudo com o meu CPF", afirmou.

O programa é transmitido pela rádio e pelo YouTube da Jovem Pan Itapetininga.

Jovem Pan rompe contrato com sua afiliada em Itapetininga, no interior de São Paulo, após Milton de Oliveira Júnior, dono da estação local, admitir ao vivo que financiou atos golpistas (abaixo).pic.twitter.com/D6BfrC5zQw — OHF News (@OHFNews) April 21, 2023

