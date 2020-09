Vídeo mostra seguranças da Igreja Universal agredindo morador de rua

247 - Imagens que viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feria (25) mostram seguranças da Igreja Universal do Reino de Deus agredindo um morador de rua. O homem que grava as imagens diz: “Estão vendo, agredindo morador de rua! Vai pro Facebook”.

Internautas criticaram a postura da igreja e o tempo do pastor Edir Macedo se defendeu: “A Igreja proporciona ajuda humanitária à população em situação de rua, oferecendo alimento, roupas, cobertores, atendimento médico e jurídico. Com o programa social “Anjos da Madrugada”, 1,5 milhão de pessoas nessa condição foram atendidas em 2019”.

Veja:

