(Vídeo) MP de SP denuncia 'coach da masculinidade' investigado por ameaças contra mulheres

247 - Promotores do Ministério Público do estado de São Paulo (MP-SP) denunciaram nesta quinta-feira (16) o consultor e influenciador digital Thiago Schutz pelo uso de redes sociais para ameaçar e violentar psicologicamente duas mulheres. O investigado foi acusado de crimes contra a atriz Lívia La Gatto e a cantora Bruna Volpi. Ele ficou conhecido como "coach do Campari" e produz conteúdos sobre masculinidade, apontados como misóginos por mulheres. O coach (palavra inglesa que significa 'treinador', em português) administra uma conta no Instagram chamada Manual Red Pill Brasil, que tem mais de 330 mil seguidores.

As vítimas registraram ocorrência após terem sido abordadas por Schutz. Ele teria pedido que elas apagassem das redes sociais uma entrevista dele. O influenciador disse que seria "processo ou bala", se o conteúdo não fosse retirado do ar após o aviso.

"Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe", disse uma das postagens enviadas para as vítimas.

A promotora Juliana Carosini foi quem assinou a decisão. "Não bastasse, ele também efetuou uma postagem em suas redes sociais, a fim de que seus seguidores fizessem o mesmo, causando dano emocional e psicológico às vítimas, para controlar suas ações", disse.

