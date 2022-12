(vídeo) Osmar Prado critica governo Bolsonaro durante premiação na Globo

Apoie o 247

247 - Eleito melhor ator coadjuvante no prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Huck, na Globo, o ator Osmar Prado fez duras críticas ao governo Bolsonaro durante o seu discurso de agradecimento. O veterano, que não está mais na emissora, se emocionou ao falar sobre o sofrimento do povo brasileiro nos últimos quatro anos.

“Conseguimos com a novela e, particularmente com o Velho do Rio, dar um pouco de alegria para o nosso povo, que foi muito maltratado nesses últimos quatro anos. Nosso povo foi desrespeitado nesses últimos quatro anos. É preciso que agora, a partir de 1º de janeiro, nós consigamos reconstruir esse país”, discursou Osmar Prado ao receber o troféu.

