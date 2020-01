Villa: Weintraub seria “reprovado na segunda série do ensino fundamental”

O comentarista Marco Antonio Villa também afirmou que não é para o país ter, justo no ministério da Educação, “um ignorante que não sabe escrever a língua portuguesa” edit

247- O comentarista Marco Antonio Villa afirmou que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, “estaria reprovado na segunda série do ensino fundamental”, após o chefe do MEC escrever no Twitter a palavra “imprecionante”,

De acordo com o jornalista, não é para o país ter, justo no ministério da Educação, “um ignorante que não sabe escrever a língua portuguesa”.

Villa lembrou ainda que o ministro “já tinha escrito paralisação com ‘z’, falou que o escritor tcheco era o ‘Kafta’ (o Homus e o Babaganushi, eu presumo). Ou seja, temos um homem desse tipo. Será que não temos um educador no Brasil?”, perguntou.