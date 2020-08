Vilma Reis: o que a Folha quer esconder com esse ataque a Dilma?

“O jornal quer esconder sua participação no processo antidemocrático ao comparar Dilma com Bolsonaro”, defende a socióloga Vilma Reis ao recordar o jornal Folha de S.Paulo fez campanha aberta para queda da ex-presidente edit

247 - A socióloga Vilma Reis, ativista pelos direitos humanos, classificou como “covarde” o editorial do jornal Folha de S. Paulo, publicado no último sábado (22), que comparou a ex-presidente Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro. A declaração foi feita durante participação no programa Giro das 11, da TV 247, nesta quarta-feira (24).

Ela faz a análise dizendo se esforçar para "olhar por cima do ombro do inquisidor". "O que é que a Folha quer esconder com esse ataque a Dilma? Ela quer esconder sua participação no processo antidemocrático”, afirma. "Eles querem também se esconder", apontou, depois de o programa ter trazido à tona o relatório da Comissão Nacional da Verdade que comprovou que a empresa emprestou seus carros para o regime militar de 1964.

Ela reforça em sua análise que o jornal usa um tom misógino sempre que se refere a Dilma. “Foram eles que começaram a implicância com o uso da palavra presidenta”, exemplifica.

Vilma considera ainda que “a mídia independente se agiganta no Brasil” e que "muitas pessoas estão rompendo com essas mídias corporativas, representantes do capitalismo”.

