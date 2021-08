Vinicius Torres Freire: bolsonarismo vai além de Bolsonaro e empata o país na ruína

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Vinicius Torres Freire afirma que a "pororoca do 7 de Setembro bolsonarista talvez sirva para Jair Bolsonaro mostrar que uma tentativa de impeachment ou de torná-lo inelegível de outro modo teriam custos, como tumultos nas ruas ou motins militares". Segundo o colunista, "o bolsonarismo tem bases sociais reais e que precedem Bolsonaro".

"O agronegócio mais reacionário (larga maioria), evangélicos, militares e os novos muito ricos empresários do setor de serviços e do interior agropop se sentiam pouco representados, em termos de poder e prestígio ideológico. Chegaram lá. Não querem ser rebaixados", diz. "Bolsonaro tem meios de empatar o jogo, de evitar a queda; o bolsonarismo pode ir muito além".

De acordo com o jornalista, Bolsonaro "quer manter viva a chama infernal de sua seita". "Isto é, a depender do tamanho das manifestações, Bolsonaro poderia em tese tentar garantir o empate em um jogo que, na verdade, já vinha empatado: mesmo agora, ninguém com poder quer derrubá-lo", complementa.

