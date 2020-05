Vinícius Torres Freire: "estamos na escuridão, da política à economia”

Para o jornalista Vinícius Torre Freire, o agravamento da crise política e econômica por causa do avanço da pandemia evidencia a falta de "diagnóstico deste desastre e um plano de saída". Estamos na escuridão, da política à economia", afirma edit

247 - O jornalista Vinícius Torre Freire observa que em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, “fala-se menos ou quase nada da subnotificação da ruína econômica, da falta de diagnósticos sobre o desastre nas empresas e nos empregos, assim como um plano de contenção da crise e de reativação do país”.

“No momento, tudo se passa como se o governo federal, em particular, tivesse feito o que pode (ou o que quer) quanto as medidas para atenuar a catástrofe. Quanto ao futuro, por ora o que se sabe de planos é “business as usual”. Espera-se para ver o que vai dar. Quem sobreviver verá. Empresas morrem, é assim o mercado, diz o ministro Paulo Guedes (Economia)”, escreve o jornalista em sua coluna na Folha de S. Paulo deste domingo (10).

“Isto é, prevê-se apenas a retomada das “reformas”, manutenção das regras fiscais e contenção de despesas logo em 2021”, ressalta. “No entanto, é fácil perceber que a economia estará em situação muitíssimo pior do que nos anos de quase estagnação de 2017 a 2019 (e como seria este 2020, sem epidemia), de crescimento em torno de 1% ao ano”, completa.

“Enfim, onde está o diagnóstico deste desastre e um plano de saída? Sabemos disso tanto quanto sabemos do número de casos de Covid-19. Provavelmente, muito menos. Estamos na escuridão, da política à economia”, afirma.

