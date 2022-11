Vítima de gordofobia, ex-âncora da Globo vence batalha na Justiça e leva bolada

Apoie o 247

247 - Ex-apresentadora e repórter da TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior e litoral de São Paulo, a jornalista Marcela Mesquita venceu uma ação na Justiça contra a emissora. Ela foi vítima de gordofobia e demitida após a licença-maternidade. A empresa pertence a José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que foi o chefão da Globo entre 1967 e 2001. As informações são do portal Notícias da TV.

O Notícias da TV teve acesso completo com exclusividade à ação de Marcela, que hoje apresenta um jornal matinal na TV Thaiti, afiliada do SBT. Ela foi contratada da Vanguarda entre 2009 e 2021, inicialmente como editora. Posteriormente, a jornalista virou repórter. Ela alega que começou a ter problemas em 2016, quando chefes de redação exigiram que ela perdesse peso, uma orientação vinda do dono da empresa.

Para provar sua tese, Mesquita anexou diversas conversas de WhatsApp que teve principalmente com Therezinha Almeida, hoje gerente de Jornalismo da TV Vanguarda, e Adul Roberto e Ricardo Guedes, chefes de reportagem. Em uma dessas situações, no plantão de Ano-Novo de 2018, Roberto orientou que Marcela gravasse uma passagem --jargão jornalístico para o trecho da reportagem em que o jornalista fala diante da câmera-- para Boni avaliar.

