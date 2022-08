Vitória de Lula interessa até à direita, diz correspondente internacional Lúcia Guimarães

Apoie o 247

247 – A experiente correspondente internacional Lúcia Guimarães, que já atuou para Globo, TV Cultura, GNT, entre outros veículos, publica importante coluna nesta quinta-feira, na Folha de S. Paulo, em que afirma que a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva interessa até à direita brasileira. "A direita deve votar em Lula por interesse próprio. O centro também, seguindo o exemplo da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), na contramão dos líderes do Congresso, que querem liquidar o Brasil na xepa da feira", escreve.

"Quando me refiro ao interesse da direita, não falo do belzebu em pânico diante da chance real de ser preso após a derrota ou do seu entorno, unido na ganância, no obsceno fervor teocrático e no ódio ao Brasil. Falo da direita que acredita numa política econômica liberal sem pastores evangélicos ladrões, milicos parasitas sangrando o tesouro à custa do suor dos trabalhadores e empresários cujo comportamento faz os bicheiros cariocas da minha infância parecerem líderes cívicos", acrescenta.

"Os crassos jecas da Faria Lima, os incendiários do agronegócio e os invertebrados da avenida Paulista podem ter se fartado de comer mingau pela beirada do fascismo. Talvez agora tenham começado a entender o preço de negar que a agenda que apoiaram não é conservadora ou cristã, é terrorista e demolidora. Se quiserem continuar decolando para Paris e manter o privilégio de tirar férias do martírio brasileiro, precisam de um país para onde possam voltar", finaliza.

