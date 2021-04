Viúva de Moro, Globo diz que Lava Jato acabou, após derrota do ex-juiz no STF

Jornal da família Marinho lamenta derrota do ex-juiz parcial e suspeito no Supremo Tribunal Federal edit

247 – O jornal O Globo, dos irmãos Marinho, publicou editorial neste sábado, em que lamenta a derrota do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade e suspeição na perseguição empreendida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi mantido como preso político durante 580 dias para que não pudesse disputar e vencer as eleições presidenciais de 2018.

"Pode até haver motivos jurídicos para justificar a decisão tomada pelo plenário. Mas, no mundo real, longe do universo estéril das discussões acadêmicas, o efeito está claro: como seu principal símbolo, a Lava-Jato acabou. A operação que pela primeira vez levou para trás das grades empresários e políticos do mais alto escalão virou história. Com ela, o país desperdiçou uma oportunidade de amadurecimento institucional, uma possibilidade de substituir a impunidade e o capitalismo de compadrio seculares por um ambiente de negócios mais justo, mais maduro e mais eficiente. Quem perdeu não foi só Barroso, como afirmou Gilmar. Quem perdeu foi o Brasil", escreveu o editorialista.

No entanto, a despeito da posição do Globo, reportagem do Le Monde aponta Moro como um personagem que traiu o Brasil atuou a serviço dos Estados Unidos.

