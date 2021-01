“Vivemos uma era de grande incerteza e luta”, diz o fundador do Twitter, após banir Trump

Leia a íntegra do artigo em que o dono do Twitter explica por que baniu o presidente dos Estados, Donald Trump, de sua rede social. Segundo ele, isso fragilizou a ideia de uma internet aberta, mas foi necessário para controlar a ameaça de violência edit

Por Jack Dorsey, no Twitter - Não comemoro nem sinto orgulho por termos que banir Donald Trump do Twitter, ou como chegamos aqui. Após um aviso claro de que tomaríamos essa ação, tomamos uma decisão com as melhores informações que tínhamos com base nas ameaças à segurança física dentro e fora do Twitter. Isso foi correto?

Acredito que essa foi a decisão certa para o Twitter. Enfrentamos uma circunstância extraordinária e insustentável, que nos obrigou a focar todas as nossas ações na segurança pública. Os danos off-line resultantes da fala on-line são comprovadamente reais e é isso o que impulsiona nossa política e sua aplicação acima de tudo.

Dito isso, ter que banir uma conta tem ramificações reais e significativas. Embora existam exceções claras e óbvias, acho que uma proibição é uma falha nossa em promover uma conversa saudável. É um momento para refletirmos sobre nossas operações e o ambiente ao nosso redor.

Ter que realizar essas ações fragmenta a conversa pública. Tais ações nos dividem, limitam o potencial de esclarecimento, redenção e aprendizado. E abrem um precedente que considero perigoso: o poder que um indivíduo ou empresa tem sobre uma parte das conversas públicas globais.

A verificação e a responsabilidade sobre esse poder sempre foi o fato de que um serviço como o Twitter é uma pequena parte da grande conversa pública que acontece na Internet. Se as pessoas não concordarem com nossas regras e aplicação, elas podem simplesmente procurar outro serviço de Internet.

Este conceito foi desafiado na semana passada, quando vários fornecedores de ferramentas de Internet fundamentais também decidiram não hospedar o que consideraram perigoso. Não acredito que isso tenha sido coordenado. Mais provavelmente: as empresas tiraram suas próprias conclusões ou foram encorajadas pelas ações de outros.

Este momento pode exigir essa dinâmica, mas a longo prazo será destrutivo para o nobre propósito e os ideais da Internet aberta. Uma empresa que toma a decisão comercial de se moderar é diferente de um governo que remove o acesso, mas o público pode sentir o mesmo impacto.

Sim, todos nós precisamos examinar criticamente as inconsistências de nossa política e aplicação. Sim, precisamos ver como nosso serviço pode incentivar distração e danos. Sim, precisamos de mais transparência em nossas operações de moderação. Tudo isso não pode destruir uma Internet global livre e aberta.

A razão pela qual tenho tanta paixão pelo #Bitcoin é em grande parte por causa do modelo que ele demonstra: uma tecnologia de internet fundamental que não é controlada ou influenciada por um único indivíduo ou entidade. Isso é o que a internet quer ser e, com o tempo, será.

Estamos tentando fazer a nossa parte, financiando uma iniciativa em torno de um padrão aberto descentralizado para a mídia social. Nosso objetivo é ser um cliente desse padrão para a camada de conversação pública da Internet. Chamamos isso de @bluesky.

O Twitter está financiando uma pequena equipe independente de arquitetos, engenheiros e designers de código aberto para desenvolver um padrão aberto e descentralizado para mídia social. O objetivo é que o Twitter seja, em última análise, um cliente desse padrão.

Isso levará tempo para construir. Estamos entrevistando e contratando pessoas, procurando começar do zero ou contribuir com algo que já existe. Não importa a direção final, faremos esse trabalho totalmente por meio da transparência pública.

É importante reconhecer que este é um momento de grande incerteza e luta para tantos ao redor do mundo. Nosso objetivo neste momento é desarmar o máximo que pudermos e garantir que todos estejamos construindo em direção a um maior entendimento comum e a uma existência mais pacífica na Terra.

Acredito que a Internet e as conversas públicas globais são o nosso melhor e mais relevante método de conseguir isso. Também reconheço que não parece assim hoje. Tudo o que aprendemos neste momento vai melhorar nosso esforço e nos impulsionar para ser o que somos: uma só humanidade trabalhando junto.

O conhecimento liberta. Saiba mais