"Você não imagina o tesão que eu estou para consertar este País", diz Lula no PodPah

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em entrevista histórica ao PodPah, o ex-presidente Lula (PT), nesta quinta-feira, 2, voltou a falar que “é preciso incluir o pobre no orçamento” e defendeu que o governo brasileiro precisa ajudar no desenvolvimento de países mais pobres, como os do continente africano.

Ele destacou que os avanços do PT foram destruídos pelo golpe e destacou que “o Brasil era motivo de orgulho”. “Eu não conheço a palavra desistir”, afirmou o ex-presidente, mostrando sua vontade de lutar para consertar o Brasil.

"Eu quero construir um outro país".

“Enquanto eu tiver vida e vontade de brigar, por que eu vou parar? Você não imagina o tesão que eu estou para consertar este país. Quero provar que esse elite perversa não consegue governar esse país e só pensa nela”, afirmou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE