"Vocês traíram o povo brasileiro, cretinos", diz Nando Moura aos bolsonaristas

247 – O governo de extrema direita de Jair Bolsonaro acaba de perder mais um apoiador. Desta vez, quem pulou fora do barco foi o youtuber Nando Moura, que até recentemente vinha sendo divulgado pelo próprio Bolsonaro. Numa discussão com Filipe G. Martins, o aluno de Olavo de Carvalho que ajuda a destruir a política externa do Brasil, ele se referiu aos bolsonaristas como traidores e cretinos. Confira: