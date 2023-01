Volume de negócios entre China e Rússia cresce 29,3% em 2022 e atinge novo recorde

Apoie o 247

Sputnik - O comércio entre a Rússia e a China cresceu 29,3% e totalizou US$ 190,271 bilhões (R$ 971,96 bilhões), segundo dados do principal departamento aduaneiro chinês, publicados nesta sexta-feira (13).

A China exportou mercadorias no valor de US$ 76,122 bilhões (R$ 388,85 bilhões) para a Rússia durante o período coberto pelo relatório. O resultado representa um crescimento de 12,8% em comparação com 2021. Já a Rússia, por sua vez, enviou à China produtos no valor de US$ 114,149 bilhões (R$ 583,11 bilhões), uma alta de 43,4%.

Apenas em dezembro, o nível de comércio entre os dois países totalizou US$ 17,805 bilhões (R$ ­­90,95 bilhões), com a Rússia exportando US$ 8,996 bilhões (R$ 45,95 bilhões) à China e importando US$ 8,808 bilhões (R$ 44,99 bilhões).

Os dados de rotatividade de commodities chinesas, com números de mais de 20 países e regiões, ­­­incluindo Hong Kong e Taiwan, indicam, que, em 2022, a Rússia se tornou líder na taxa de crescimento do comércio total e das exportações para a China.

No final de 2021, o comércio entre as nações já havia registrado um crescimento de 35,8%, totalizando US$ 146,887 bilhões (R$ 750,34 bilhões).

Rússia e China estabeleceram uma meta de dobrar o volume de negócios entre os dois países, elevando-o de US$ 100 bilhões (R$ 510,83 bilhões) por ano para US$ 200 bilhões (R$ 1,022 trilhão) até 2024. A marca de US$ 100 bilhões foi atingida em 2018.

Após conversas entre os líderes chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, respectivamente, em Pequim, em 4 de fevereiro deste ano, o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, comentou que o presidente da China deseja ajustar a meta para US$ 250 bilhões (R$ 1,277 trilhão) por ano.­

