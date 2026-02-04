Washington Post inicia demissões e encerra cobertura esportiva

247 - O jornal estadunidense Washington Post informou a seus funcionários, nesta quarta-feira (4), que deu início a um processo de demissão de inúmeros profissionais como parte de uma ampla reformulação editorial que levará ao fim da cobertura esportiva e de áreas locais e internacionais do jornal. A informação foi publicada originalmente pelo The New York Times, que teve acesso às comunicações internas e aos detalhes do plano apresentado pela direção do Post à redação.

Em mensagem enviada aos jornalistas, o editor-executivo Matt Murray afirmou que todas as editorias seriam afetadas de alguma forma. Segundo ele, o resultado final será uma publicação com foco ainda maior em notícias nacionais e política, além de negócios e saúde, com redução significativa da atuação em outras áreas.

Murray comunicou que a seção de esportes será encerrada. Parte dos repórteres, no entanto, permanecerá na empresa e será transferida para o departamento de variedades, onde passará a cobrir a cultura do esporte. A editoria metropolitana também será reduzida, enquanto a área de literatura deixará de existir. O podcast diário de notícias “Post Reports” será descontinuado.

A cobertura internacional do jornal também sofrerá cortes. Ainda assim, segundo Murray, os repórteres continuarão baseados em quase uma dúzia de localidades fora dos Estados Unidos, mesmo com a diminuição da estrutura global. “As ações que estamos tomando incluem uma ampla reestruturação estratégica com uma redução significativa de pessoal”, disse Murray aos funcionários. Ele acrescentou que os cortes também atingem de forma ampla o departamento comercial da empresa.

A nova rodada de cortes é vista como um sinal das dificuldades enfrentadas por Jeff Bezos, proprietário do jornal, para tornar a publicação lucrativa no ambiente digital. O Post expandiu sua operação nos primeiros anos sob o comando de Bezos, mas passou a enfrentar problemas financeiros mais recentemente. No fim de 2023, Bezos contratou Will Lewis como publisher com a missão de encontrar um caminho para reverter a queda de audiência e de assinaturas. Desde então, Lewis promoveu uma série de mudanças, incluindo a adoção de ferramentas de inteligência artificial voltadas para comentários, podcasts e agregação de notícias.