Weintraub reclama de pergunta sobre Teich durante entrevista na CNN: ‘não estava combinado’

Ministro da Educação achou ruim e quase cancelou uma entrevista ao vivo com a jornalista Monalisa Perrone ao ser questionado sobre a saída do ministro da Saúde. Ele argumentou que o combinado era uma entrevista sobre o Enem

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se incomodou com pergunta feita pela jornalista Monalisa Perrone, em entrevista à CNN. A jornalista questionou sobre a demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, nesta sexta-feira, 15, com menos de 30 dias no cargo. O ministro afirmou que “isso não tinha sido combinado” e reclamou ao vivo.

“Em qualquer relação interpessoal, o combinado não deve ser descumprido. A palavra deve ser honrada”, disse.

Começou bem a entrevista do Weintraub para a CNN. Não gostou de ouvir pergunta sobre ministro da Saúde, olha o climão. pic.twitter.com/Jrib2bbqEw — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 15, 2020

As reclamações do ministro Weintraub lembram a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, também na CNN, que não aceitou ouvir críticas de Maitê Proença e cancelou a entrevista ao vivo.

Sobre Teich ele disse que “eventualmente acontecem mudanças”. “Eu vejo com naturalidade”, mas “quem está assumindo como interino é um general [Eduardo Pazuello] muito competente”.

“Infelizmente, o Teich avaliou mal o desafio e preferiu sair. Temos que respeitar, ele saiu numa boa, não saiu brigando. Preferia que tivesse dado certo, mas não deu. É vida que segue”, completou.

Ao encerrar a entrevista com o ministro, a jornalista disse: "Está certo, ministro Abraham Weintraub. Uma boa noite ao senhor, obrigada. Agora vamos falar então sobre o assunto do dia que tem que ser perguntado para qualquer um, não existe isso, censura em relação a ninguém. Vamos falar agora sobre o assunto dia, sim. E agora com educação e respeito".

Ministro da Falta de Educação WEINTRAUB podia ter ido dormir sem essa tapaça da Monalisa Perrone#ExpressoCNN pic.twitter.com/aGcni60p7l — Italo (@italoPQP) May 15, 2020

