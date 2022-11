Wellington Dias fala sobre Auxílio Brasil no Roda Viva desta segunda-feira (14)

Senador eleito irá falar sobre os desafios da PEC da Transição, além da manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil e do aumento real do salário mínimo edit

247 - O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador do Orçamento na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será o entrevistado desta segunda-feira (14) do programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura. Ele irá falar sobre os desafios para criar a PEC da Transição, além da manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil e do aumento real do salário mínimo.

Dias se destacou nacionalmente como articulador político e foi escalado por Lula para coordenar os ajustes no orçamento da União, com o objetivo de encaixar as propostas do presidente eleito para 2023.

Antes de ser eleito senador, Wellington Dias foi governador por quatro vezes, presidente do Consórcio Nordeste e coordenador na temática da vacina da Covid-19 no Fórum dos Governadores do Brasil.

