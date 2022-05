WhatsApp lança reações com emojis para mensagens

Apoie o 247

247 - A versão mais recente do WhatsApp está com novidades. Nesta quinta-feira (5) o aplicativo anunciou que vai permitir que o usuário reaja a mensagens com emojis.

O recurso, que está sendo disponibilizado aos poucos para usuários de Android e iOS. Inicialmente os usuários vão dispor de seis opções: joinha, coração, chorando de rir, surpreso, chorando e mãos em oração.

Além disso, a plataforma aumentou a capacidade de upload. Agora será possível enviar arquivos de até 2 Gb por vez –antes, o limite era de 100 Mb.

Outra funcionalidade anunciada, de acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo é a opção de criar grupos de até 512 pessoas, o que ainda não está disponível no Brasil.

