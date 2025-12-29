Will Bank, banco digital do Master, sustenta patrocínio milionário no Domingão da Globo

247 - O Will Bank, braço digital do Banco Master, mantém um dos patrocínios mais caros da televisão brasileira ao integrar o Domingão, programa de maior audiência da TV Globo. A presença do banco no dominical inclui ações recorrentes e ampla visibilidade da marca em um dos espaços mais disputados da grade dominical.

A informação foi publicada originalmente no blog do jornalista Claudio Dantas e detalhada pelo Jornal GGN, que apurou os termos do contrato publicitário. Segundo o GGN, o acordo prevê abertura de quadros, menções diretas do apresentador, inserções da marca na cenografia e distribuição de prêmios ao público, o que assegura entre 8 e 12 minutos de exposição por edição.

Estimativas do mercado publicitário obtidas pelo jornal indicam que o investimento total pode variar entre R$ 120 milhões e R$ 160 milhões, considerando a veiculação do quadro ao longo de 6 a 8 domingos. Como retorno direto da ação, o banco controlado por Daniel Vorcaro teria registrado cerca de 500 mil novos usuários com cadastro ativo no aplicativo, número considerado expressivo para um período curto de campanha.

O Will Bank é controlado pelo Banco Master Múltiplo, instituição que não foi incluída na liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Em comunicado, a autoridade monetária informou que o Master Múltiplo ficou fora da medida por haver uma “possibilidade concreta de solução” que permitiria preservar o funcionamento da instituição.

Em vez da liquidação, o Banco Central optou por submeter o Master Múltiplo ao Regime de Administração Especial Temporária (RAET). O mecanismo autoriza a intervenção direta na gestão, com substituição dos administradores por um conselho ou interventor, sem interromper as atividades regulares. O objetivo é estabilizar a operação e buscar uma solução de mercado para a instituição.

Adquirido pelo Banco Master no ano passado, o Will Bank reúne aproximadamente R$ 7 bilhões em passivos e movimenta cerca de R$ 8 bilhões em transações correntes realizadas por meio da bandeira Mastercard. Os números ajudam a dimensionar o porte da operação digital dentro do grupo financeiro.

Mesmo diante desse contexto, o banco mantém uma estratégia de marketing considerada atípica para o setor. A aposta em TV aberta, contratos de alto custo e ações contínuas de branded content garante exposição prolongada da marca, diferentemente de campanhas pontuais, reforçando a presença do Will Bank em um dos maiores palcos da televisão brasileira.