William Bonner abre o jogo sobre sua permanência no Jornal Nacional

247 - William Bonner tem sido constantemente alvo de rumores e publicações nas redes sociais que afirmam que ele deixará seu posto de âncora e editor-chefe do Jornal Nacional. O profissional, no entanto, desmentiu estes boatos e deixou claro que segue firme e forte na Globo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso. Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo", declarou Bonner à colunista Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo.

Bonner faz parte do quadro de funcionários da Globo há 36 anos, e há 26 está na bancada do Jornal Nacional. Ele ressaltou que pretende seguir sua carreira com foco no telejornalismo da emissora.

"Meus planos profissionais estão todos concentrados no Jornal Nacional e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos na Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país", disse ele.

