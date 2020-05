William Bonner denuncia que filho é vítima de fraude com auxílio do governo

O apresentador do Jornal Nacional William Bonner denunciou que o filho, Vinícius Bonemer, foi vítima de fraude do programa de auxílio de R$ 600 pago pelo governo. "Meu filho não pediu auxílio nenhum, não autorizou ninguém a fazer isso por ele. Mais uma fraude", disse o jornalista. Confira a sequência de tweets do jornalista para tornar públicas as denúncias edit

247 - O apresentador do Jornal Nacional William Bonner denunciou que o filho, Vinícius Bonemer, foi vítima de fraude do programa de auxílio emergencial do governo, que paga R$ 600 para quem ficou sem renda com a pandemia do coronavírus.

"Meu filho não pediu auxílio nenhum, não autorizou ninguém a fazer isso por ele. Mais uma fraude", disse o jornalista.

Segundo ele, golpistas usaram dados de Vinicius e foram aprovados para receber o benefício.

Bonner relatou que o CPF de Vinícius tem sido utilizado por estelionatários há três anos. "Fraudes como a abertura de empresas ou a contratação de serviços de TV por assinatura, entre outras", contou o funcionário da Globo.

"Constituí advogados para encerrar todas as falcatruas, devidamente denunciadas à polícia, com queixas registradas em boletins de ocorrência. A repetição de fraudes chegou ao ponto de tornar recomendável uma troca do CPF. Mas, no Brasil, a vítima de golpes dessa natureza precisa passar por uma longa provação, em que tempo e dinheiro se esvaem no desenrolar do processo burocrático", disse.

Constituí advogados para encerrar todas as falcatruas, devidamente denunciadas à polícia, com queixas registradas em boletins de ocorrência. May 21, 2020

A repetição de fraudes chegou ao ponto de tornar recomendável uma troca do CPF. Mas, no Brasil, a vítima de golpes dessa natureza precisa passar por uma longa provação, em que tempo e dinheiro se esvaem no desenrolar do processo burocrático. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Na terça, dia 19, fui informado de que o jornal Meia Hora tinha obtido documentos do suposto registro de meu filho no programa de auxílio emergencial do governo. Meu filho não pediu auxílio nenhum, não autorizou ninguém a fazer isso por ele. Mais uma fraude, obviamente. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Portanto, quem quer que viesse a usar o nome, o CPF e dados pessoais dele deveria receber como resposta ao pleito um “não”. Mas, pelo que vimos ao consultar o site do Dataprev, o pedido de auxílio feito por um fraudador foi aprovado. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Leio no Globo que a Dataprev não verificou na Receita se os CPFs, embora pertencentes a pessoas sem renda própria, eram de dependentes de cidadãos com renda (como filhos, filhas,parceiros,parceiras). Quantos entre esses foram vítimas de fraudadores, como aconteceu com meu filho? — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Como já informei, há 3 anos meu filho tem sido alvo de golpes de estelionatários, denunciados à polícia.

Neste caso, o crime é contra ele, contra todos os que tiveram seus nomes indevidamente usados, e também contra todos os brasileiros, porque ataca os cofres públicos. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

E para que o controle eficaz do programa não prejudique ainda mais aqueles cidadãos que realmente precisam do auxílio neste momento tão doloroso. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.