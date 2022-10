William Bonner e Renata Vasconcellos choram ao anunciar a morte de Susana Naspolini no 'Jornal Nacional'

Apoie o 247

247 - A morte de Susana Naspolini, na noite desta terça-feira (25), deixou telespectadores e colegas de profissão abalados. O "Jornal Nacional" exibiu uma reportagem em homenagem à jornalista, de 49 anos, que fez história no quadro "RJ Móvel", do "RJTV", jornal local da Globo no Rio de Janeiro, com seu jeito irreverente de denunciar problemas estruturais nos bairros fluminenses. Assim que a matéria chegou ao fim, as câmeras mostraram os âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada, com a imagem de Susana no telão, ao fundo. As informações são do portal Extra.

Com a voz embargada e os olhos marejados, Bonner trocou o tradicional "boa noite" por um "até amanhã". Enquanto isso, Renata, com a cabeça baixa e aos prantos, não conseguiu se pronunciar. Em forma de luto, a redação do telejornal foi toda apagada.

