William De Lucca: assumir-se gay já é uma posição política

247 - O jornalista e ativista LGBT William De Lucca, em entrevista que marcou sua despedida da TV 247, afirmou que se declarar gay já é adotar uma posição política contra o conservadorismo, já que todos os dias esta população precisa se desafiar a romper preconceitos e barreiras impostas pela sociedade em decorrência da diversidade sexual.

“Eu sempre levei a minha sexualidade como uma bandeira política. Eu entendo, e muitos LGBTs não entendem, que assumir-se gay já é uma posição política. Independentemente de você achar que não, andar de mãos dadas com alguém na rua, ir em uma parada da diversidade, pôr no seu status do Facebook ou até estar no Tinder sem nenhum problema com seu rosto, sua cara, seu nome, já são posições políticas”, falou o jornalista.

“A gente assumir que é o que a gente é em uma sociedade que diz que a gente não pode ser o que a gente é porque é pecado, é errado, é crime, é algo abominável, a gente acaba tendo como uma posição política, e é uma posição política que demarca um campo contra esse conservadorismo que quer que a nossa existência não exista”, concluiu.

Na entrevista, De Lucca falou também sobre o momento político do Brasil, o espaço da diversidade em partidos de esquerda, veganismo e outros temas. Ele deixa a TV 247 para se dedicar à sua pré-candidatura a vereador da cidade de São Paulo pelo PT.

