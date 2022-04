William Waack diz que há "conspiração contra a terceira via"

Apoie o 247

247 - O jornalista William Waack, em artigo publicado no Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (7), afirma haver uma "conspiração contra a terceira via".

Segundo ele, a eleição proporcional para o Legislativo faz com que partidos se aliem ao ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) como "puxadores de voto". "O voto para deputado federal é 'pessoal', mas vai para a legenda do candidato no imenso distrito no qual disputa a eleição. Os donos do partido precisam de puxadores de voto, pois o que interessa na distribuição das cadeiras é o quociente partidário. 'Puxadores' de votos são cada vez mais (sub)celebridades e, óbvio, a força do nome de um presidenciável em determinada região. Por isso um mesmo partido se interessa em apoiar Lula numa parte do País e Bolsonaro em outra".

A culpa pelo desempenho ruim da terceira via, de acordo com Waack, se deve às regras da eleição proporcional, em vigor há anos. "É perfeitamente lógico, portanto, que as grandes agremiações se submetam às questões regionais, pois delas dependem a formação das bancadas. Nesse sentido, os nomes de Lula ou Bolsonaro ajudam aqui e atrapalham ali, mas os da terceira via, até aqui, não ajudam em lugar algum a engordar o quociente partidário".

