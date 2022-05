Wolf Maia dia que Silvio de Abreu odiava Tatá Werneck

Apoie o 247

ICL

247 - O diretor Wolf Maya revelou que Silvio de Abreu não curtia Tatá Werneck, quando o autor estava respondendo pelo setor de dramaturgia da Globo. Em entrevista para Renato Rabelo e Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante, Maya contou que o novelista não achava graça nas sacadas da atriz e que foi o diretor o responsável por lançá-las nas novelas, já que ela estreou em Amor à Vida (2013), trama dirigida por Wolf. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Tinha muita gente que pensava diferente [sobre Tatá]. Eu suei, cara, [para emplacá-la]! Na época, não sei quem estava mandando, acho que era o Silvio de Abreu... Ele odiava ela! Não queria a Tatá de jeito nenhum!", disse Maya, que está fora da Globo desde 2016.

"Ele [Silvio] achava ela sem graça. Dizia que era atriz de uma personagem só. Eu falei [para ele]: 'aguarde!' Talvez ela até seja 'uma personagem só', mas ela decupa o personagem dela de acordo com a necessidade dela, de onde ela está agindo, e é genial."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Amor à Vida, Wolf Maya voltou a trabalhar com Tatá Werneck em I Love Paraisópolis (2015). Longe das novelas desde Deus Salve o Rei (2018), a humorista virou apresentadora e ganhou um talk show só seu, o Lady Night, do Multishow, com reprises exibidas pela Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE