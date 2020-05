Xico Sá culpa mídia comercial pela ascensão do fascismo: que merda vocês fizeram, né?

247 – Xico Sá, um dos mais influentes jornalistas brasileiros, publicou na noite de ontem um desabafo sobre o papel da imprensa comercial brasileira na destruição do país e na ascensão do fascismo. "Toda mídia brasileira colaborou com o bolsonarismo. Como um cara xinga preto, pobre, gay e isso ñ é manchete do Jornal Nacional e nem de um ou portal do Brasil. Tudo foi tratado como o doidão polêmico do CQC ou da Luciana Giménez. E haja pano de chão", postou.

"Tem um momento q as chefias de redação ñ proíbem, mas ñ incentivam. Q matéria saiu na mídia brasileira na reta final contra Bolsonaro? Zero. E contra Haddad sim, inclusive pautada pela PF de Moro, naquela tramoia do Palocci. Q merda vcs fizeram! Vcs são responsáveis sim, né", escreveu ainda o jornalista.

"Até outro dia rolava editorial de louvação ao bate-estaca do Guedes na pobreza, pra lascar a massa, agora, por cerimônia, cessaram de exaltar a política econômica assassina. Mas era dita como no rumo certo. Essa gente não economiza na arte de lascar os pobres como maxixe em cruz", apontou Xico. "Ah, ñ podemos falar do passado d ninguém, importante é agora nos unamos contra a extrema-direita etc; concordo, mas como sou da escola da melancolia de Walter Benjamin, faço questão d lembrar só um pouquim dos q nos foderam no último verão em q o fascismo triunfou. Agora sigamos", pontuou.

Confira aqui alguns de seus tweets.

