Xico Sá: Moro ainda segue sob blindagem especial da mídia brasileira

Jornalista respondeu no Twitter a uma mensagem de Glenn Greenwald, que dizia que o ministro da Justiça é mais perigoso do que Bolsonaro

247 - O ministro da Justiça, Sergio Moro, "segue sob blindagem especial da mídia brasileira", avalia o jornalista Xico Sá no Twitter.

A mensagem foi postada em resposta a Glenn Greenwald, diretor do The Intercept, que dizia que Moro é mais perigoso do que Bolsonaro, mas que "a mídia está disposta a condenar Bolsonaro, mas não Moro, porque foi ela que criou o mito e a imagem falsa do Moro".