Xuxa dispara contra Bolsonaro: “governo virou piada e chacota no mundo todo, é vergonhoso”

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) hoje em sua coluna na Vogue, acusando o chefe do Executivo de proteger os filhos e de fazer um "desgoverno" no Brasil.

Segundo reportagem do portal UOL, ela diz que "Um ministro da Saúde foi arrancado [por Bolsonaro] porque nos falava a verdade, o outro porque não quis compactuar com um remédio que a eficácia não foi comprovada [...] Você acha que acaba por aí? Não. Cada dia tem mais. A família que não pode ser 'tocada', tudo para proteção de seus filhos. Se não há nada a temer, por que não deixam revirarem tudo? Por que não cooperam com a PF [Polícia Federal do Brasil]? Pelo contrário, trocam todas as pessoas que são contra seus pensamentos", escreveu Xuxa.

"O nosso desgoverno virou piada e chacota no mundo todo, é vergonhoso ver o mundo rir do nosso país. Tem muita gente ainda que diz que o ama e, pasmem, o chamam de 'mito', riem das nossas leis", acrescentou. Para Xuxa, o Brasil é diferente dos demais países já que o "presidente ri de tudo: do ozônio, tira sarro com o uso de máscaras, chama a pandemia de 'gripezinha', diz que todos um dia vão morrer, não é mesmo?".

Ela também fez a defesa contundente da vacinação: "Hoje me vejo contando os dias para essa vacina sair. Já pensei em ir para São Paulo com Ju [Junno Andrade, seu namorado] e tomar lá, já pensei tanta coisa menos em não ser vacinada. Ouvi tanta gente ignorante falando que ela daria doenças, teria um chip... Mas o pior é saber que tem pessoas que estão na dúvida se vacinam ou não porque ela é da China ou da Inglaterra."

