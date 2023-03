Xuxa reencontra Marlene Mattos após 19 anos e dispara: "Como é que estou viva?"

Apoie o 247

ICL

247 - Xuxa Meneghel falou sobre os diversos tipos de abusos que sofreu com Marlene Mattos nos 19 anos que trabalhou com ela. Recentemente, ocorreu um reencontro entre a “Rainha dos Baixinhos” e a diretora de TV com o objetivo de gravar um documentário sobre a sua trajetória como apresentadora.

"Abuso de confiança, todos os tipos de abuso eu vivi no meu trabalho, sabe? Não só apenas da Marlene, mas, em geral", contou a mãe de Sasha. Já sobre seu reencontro com Marlene, ela ponderou: "Eu saí dali [do encontro] e disse: como é que eu deixei fazer tudo isso comigo? Como é que eu aceitei tudo isso? Como é que eu estou viva?", indagou a apresentadora que completa 60 anos de idade no próximo dia 27 de março, durante sua participação no programa Saia Justa.

Xuxa estava há quase 20 anos sem contato com a ex-empresária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.